Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив бойову готовність та злагодженість дій підрозділів з відбиття можливого вторгнення противника на північному напрямку з території РФ та Білорусі.

Про це повідомляє пресцентр Командування Об'єднаних сил ЗСУ.

"Мета нашої роботи на цьому опорному пункті - перевірка організації бойової служби та виконання завдань підрозділом, а саме - наскільки злагоджений особовий склад, чи знають командири як правильно управляти підлеглими і як вони діятимуть у разі необхідного посилення", - зазначив Наєв.

За сценарієм тренувань ворог прорвав кордон, намагаючись просунутися до позицій українських захисників. Своєю чергою, наші військовослужбовці стримали загарбників, відбивши ворожий наступ за підтримки артилерії.

"Командир підрозділу, правильно оцінивши обстановку, зрозумів, де саме зосередити основні зусилля, які цілі можуть бути в результаті підготовки до вогневого ураження, як потрібно посилювати та перекидати сили з одного флангу на інший", - додав Наєв.

Командувач додав, що за результатами навчань захисники вкотре підтвердили свою боєготовність.

"Ця готовність підтримується щоденно й у разі потреби вона буде посилена шляхом виділення додаткових сил і засобів", – підкреслив Наєв.

Цього ж дня також відбулася перевірка одного з підрозділів прикордонної служби, який виконує завдання з охорони кордону безпосередньо на водній ділянці, що розділяє Україну і Білорусь.

"Для того, щоб бачити в реальному режимі часу дії збройних сил і прикордонної служби РБ тут організовано постійне патрулювання. Охорона українського кордону налагоджена нашими прикордонниками. Вони виходять на патрулювання прибережної зони тричі на добу. Щоб охопити якомога більшу територію, для моніторингу використовують квадрокоптери", - повідомив командувач.

Нагадаємо, що на півночі України зводять стіну на кордоні з Білоруссю, прикордонні з Росією області також укріплюють фортифікаціями.