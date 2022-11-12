За добу росіяни вбили двох мирних жителів на Донеччині

Також учора виявили тіла п’ятьох людей, яких вбили військові РФ під час окупації.

У п’ятницю, 11 листопада, через збройну агресію російських військових загинуло двоє цивільних у Донецькій області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 11 листопада стало відомо про двох цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у Бахмуті та Авдіївці”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці виявили тіла п’ятьох убитих росіянами під час окупації: чотирьох – у Ямполі та одного – у Яровій. Ще четверо мирних жителів Донеччини отримали поранення 11 листопада.

Нагадаємо, на звільненій території Херсонщини правоохоронці виявили рештки тіл цивільних.