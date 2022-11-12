​В окупованому Мелітополі прогримів вибух в будинку колаборанта
​В окупованому Мелітополі прогримів вибух в будинку колаборанта
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
Оголосили підозру російському генералу, який народився на Вінниччині. Він керував підрозділами “ДНР”
Оголосили підозру російському генералу, який народився на Вінниччині. Він керував підрозділами “ДНР”
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Генштаб ЗСУ оприлюднив звернення до білоруських і російських військових: що їм пропонують
Генштаб ЗСУ оприлюднив звернення до білоруських і російських військових: що їм пропонують
На платформі єДопомога встановили “Лічильник допомог”
На платформі єДопомога встановили “Лічильник допомог”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Бійці 28-ої бригади затрофеїли танк окупантів Т-90М “Прорив”
Бійці 28-ої бригади затрофеїли танк окупантів Т-90М “Прорив”
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу росіяни вбили двох мирних жителів на Донеччині

Також учора виявили тіла п’ятьох людей, яких вбили військові РФ під час окупації.

За добу росіяни вбили двох мирних жителів на Донеччині
Ілюстративне фото
Фото: Поліція Донецької області

У п’ятницю, 11 листопада, через збройну агресію російських військових загинуло двоє цивільних у Донецькій області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 11 листопада стало відомо про двох цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у Бахмуті та Авдіївці”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці виявили тіла п’ятьох убитих росіянами під час окупації: чотирьох – у Ямполі та одного – у Яровій. Ще четверо мирних жителів Донеччини отримали поранення 11 листопада.

Нагадаємо, на звільненій території Херсонщини правоохоронці виявили рештки тіл цивільних. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також