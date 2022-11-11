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На звільненій території Херсонщини правоохоронці виявили рештки тіл цивільних

За попередніми даними, вони належать трьом місцевим мешканцям, які загинули під час окупації населеного пункту.

На звільненій території Херсонщини правоохоронці виявили рештки тіл цивільних
Фото: Офіс генпрокуроора

Під час чергового огляду місцевості у селищі міського типу Бериславського району у погребі правоохоронці виявили рештки тіл людей.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За попередніми даними, вони належать трьом місцевим мешканцям, які загинули під час окупації населеного пункту.

При первинному огляді скелетованих трупів виявлено тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа.

Рештки загиблих направлено для проведення комплексу експертиз, у тому числі ДНК-експертизи.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у Херсонській області російські окупанти розстріляли чоловіка та забрали його автомобіль.

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