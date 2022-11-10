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У Херсонській області російські окупанти розстріляли чоловіка та забрали його автомобіль

Росіяни продовжують скоювати злочини на окупованих територіях. 

У Херсонській області російські окупанти розстріляли чоловіка та забрали його автомобіль
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Біля Дар’ївського мосту у Херсонській області  російські військовослужбовці розстріляли 56-річного чоловіка та заволоділи його автомобілем Chery Tiggo.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Також ввід жителів с.Каїри Каховського району Херсонщини в поліцію надійшло повідомлення, що на зупинці громадського транспорту російські військові розстріляли місцевого жителя.

В Олешках за наводкою місцевого колаборанта військові РФ заселяються в порожніі приватні будинки, власники яких тимчасово виїхали з осель.

Також у період окупації смт Велика Олександрівка російські військові розграбували будівлю автошколи та знищили майно, яке не змогли вивезти.

Від жителів мікрорайону Таврійський у тимчасово окупованому Херсоні надходять повідомлення про факти мародерства російськими військовими.  Вони вибивають двері до квартир, вивозять побутову та комп’ютерну техніку, плазмові телевізори, холодильники, пральні машинки і одяг. 

Нагадаємо, на Херсонському напрямку з 1 жовтня ЗСУ просунулися у глибину оборони ворога на 36,5 км. Загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом.

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