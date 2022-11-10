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Росіяни двічі обстріляли громаду на Сумщині

Окупанти обстрілювали Сумщину з мінометів.

Росіяни двічі обстріляли громаду на Сумщині
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня 10  листопада росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду Сумської області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“О 14:10 був перший мінометний обстріл прикордоння. 42 вибухи пролунали на нашій території”, - написав Живицький. 

Другий обстріл того ж села з мінометів відбувся після 16:30, зафіксовано ще 7 “прильотів”. 

На щастя, без людських жертв та руйнувань. 

Як раніше повідомлялось, поліція Донеччини задокументувала 19 фактів порушення законів і звичаїв війни. Упродовж доби російські війська обстріляли 12 населених пунктів.

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