Росіяни двічі обстріляли громаду на Сумщині

Протягом дня 10 листопада росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“О 14:10 був перший мінометний обстріл прикордоння. 42 вибухи пролунали на нашій території”, - написав Живицький.

Другий обстріл того ж села з мінометів відбувся після 16:30, зафіксовано ще 7 “прильотів”.

На щастя, без людських жертв та руйнувань.

Як раніше повідомлялось, поліція Донеччини задокументувала 19 фактів порушення законів і звичаїв війни. Упродовж доби російські війська обстріляли 12 населених пунктів.