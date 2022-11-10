Відбулася презентація плану відродження Маріуполя Mariupol Reborn

Сьогодні міськрада Маріуполя та партнери анонсували початок проєкту Mariupol Reborn.

Ініціатива належить міському голові тимчасово окупованого Маріуполя Вадимові Бойченку. Проєкт присвячений відродженню міста після деокупації. Його вже підтримали Донецька обласна військова адміністрація, проєкт USAID "Економічна підтримка України", Європейський банк реконструкції і розвитку, Світовий банк, а також компанії SCM та Метінвест. Зацікавилися проєктом мери низки європейських міст.

"Коли Варшава ще була окупована німецькими нацистськими військами, польський уряд вже тоді ухвалив рішення про відновлення знищеного міста. Не чекаючи визволення, почали діяти. Так само сьогодні ми говоримо про те, яким по війні буде наш український Маріуполь. Місто знищене вщент. Така сьогоднішня реальність. І ми маємо бути готові зіткнутися з цією реальністю завтра, коли місто буде визволене", - зазначив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Під час презентації проєкту міський голова Маріуполя Вадим Бойченко підписав Меморандум про співпрацю з керівником проєкту USAID "Економічна підтримка України" Тімоті Мадіганом. USAID стане партнером першого етапу Mariupol Reborn, зокрема, розробки візії відродженого міста із залученням експертів та громади.

Загалом проєкт складатиметься з п’яти етапів: розробки візії міста, стратегії швидкого відновлення критичної інфраструктури, уточнення оцінки збитків, формування плану відродження та його реалізація.

"Написанням Плану відродження Маріуполя буде займатися проектний офіс, який об’єднає провідних міжнародних та українських експертів, міжнародні організації, національні фонди, представників влади всіх рівнів та великий український бізнес", - сказав Вадим Бойченко.

Досвід відродження Маріуполя зможуть використати при відновленні інших зруйнованих міст України й не тільки.

Нагадаємо, раніше Бойченко повідомляв, що аби відбудувати Маріуполь, знадобиться 10 років і близько 14 млрд дол.

Працювати над проєктом відновлення Маріуполя запросили світових урбаністів, зокрема, нідерландського фахівця Фулько Трефферса.