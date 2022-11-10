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Нідерландський урбаніст бере участь у розробці проєкту відновлення Маріуполя

Оскільки невідомо, яким буде Маріуполь після повернення, фахівці обговорюють підходи відбудови.

Нідерландський урбаніст бере участь у розробці проєкту відновлення Маріуполя
Фото: Telegram/Маріупольська міська рада

Працювати над проєктом відновлення Маріуполя запросили світових урбаністів, зокрема, нідерландського фахівця Фулько Трефферса.

Про це повідомили в пресслужбі Маріупольської міської ради.

Проєкт включатиме комплексне бачення, яким має бути новий український Маріуполь.

"Через те, що ми наразі не знаємо, яким буде Маріуполь після повернення, то говоримо про підходи, а не будівлі. Але ми хочемо розробити мапи розвитку та зробити нову якість життя з врахуванням робочих місць, освіти, екології, інклюзивності, системи мобільності. У нас має бути комплексна модель відбудови", – зазначив Трефферс. 

Нідерландський урбаніст, зокрема, запропонував передбачити в проєкті нові типи житлових будинків, які сформують нову якість соціального життя.

Нагадаємо, нещодавно російські військові взялися зносити спеціалізованою технікою школу №45 у тимчасово окупованому Маріуполі. Також рашисти знищили мурал, присвячений жертвам російського обстрілу у 2015 році.

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