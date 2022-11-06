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У Маріуполі знищили мурал, присвячений жертвам російського обстрілу у 2015 році

Художник зобразив шестирічну дівчину, що стала сиротою через російську агресію.

У Маріуполі знищили мурал, присвячений жертвам російського обстрілу у 2015 році
Фото: Скрін з відео

Російські загарбники знищили мурал "Мілана" на проспекті Миру, 101 в Маріуполі.

Про це радник мера міста Петро Андрющенко написав у Телеграмі.

"Мурал "Мілана" повністю знищено. Відновлення після проведених робіт - неможливо навіть в майбутньому. Справжня велич російської культури", – написав він. 

Нагадаємо, на муралі було зображено дівчинку на ім’я Мілана. У 2015 році під час обстрілу мікрорайону "Східний" росіянами її мати загинула, прикривши собою дитину. Сама дівчинка отримала поранення, їй ампутували ногу. За три роки київський художник Саша Корбан зобразив шестирічну дівчину, що стала сиротою через російську агресію, на одному з маріупольських будинків.

В кінці жовтня стало відомо, що окупанти збираються знищити мурал.

"Офіційним приводом окупанти назвали "відновлення теплового контуру". Насправді – намагання знищити пам‘ять про власні злочини та обстріл нашого міста ще у 2015 році. Адже мурал став символом трагедії війни та надії на мир й відновлення", – зазначали в Маріупольській міськраді.

Нагадаємо, що новим очільником окупаційної "адміністрації Маріуполя" став росіянин Дмитро Бердников, колишній мер Якутська й Іркутська.

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