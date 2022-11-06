У Молдові затримані десятки представників проросійської партії “Шор”, - ЗМІ
У Молдові затримані десятки представників проросійської партії “Шор”, - ЗМІ
Уночі росіяни вдарили по Запоріжжю: зруйнована будівля підприємства, загинула людина (оновлено)
Уночі росіяни вдарили по Запоріжжю: зруйнована будівля підприємства, загинула людина (оновлено)
Зеленський зустрівся з радником Байдена з питань нацбезпеки і вручив йому орден князя Ярослава Мудрого
Зеленський зустрівся з радником Байдена з питань нацбезпеки і вручив йому орден князя Ярослава Мудрого
Росія проголосувала в ООН за документ із засудженням самої себе
Росія проголосувала в ООН за документ із засудженням самої себе
Наші чарівні Оксани плюватимуть на собачі могили ваших чоловіків, - Данілов відповів Симоньян
Наші чарівні Оксани плюватимуть на собачі могили ваших чоловіків, - Данілов відповів Симоньян
Перші танки від США, Нідерландів та Чехії Україна отримає наступного місяця, - Кулеба
Перші танки від США, Нідерландів та Чехії Україна отримає наступного місяця, - Кулеба
ЗМІ повідомили, що росіяни залишили будівлю Херсонської ОДА
ЗМІ повідомили, що росіяни залишили будівлю Херсонської ОДА
Новий пакет допомоги США. Те, що треба тут і зараз
Новий пакет допомоги США. Те, що треба тут і зараз
ГоловнаСуспільствоВійна

У КМДА уточнили, що наразі не готуються до повної евакуації жителів

Однак система готова до такого кроку.

У КМДА уточнили, що наразі не готуються до повної евакуації жителів
Фото: Київська міська державна адміністрація - КМДА

У Київській міській держадміністрації заявили, що столична влада наразі не готується до повної евакуації жителів.

Про це заявив голова департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, повідомляє Суспільне. 

"Система готова до такого кроку, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію", — сказав Ткачук. 

Таким чином він пояснив, що мав на увазі, коли розповів про можливість повної евакуації виданню The New York Times, яке опублікувало матеріал "Київ планує загальну евакуацію населення у разі блекауту". 

Нагадаємо, що Ткачук у коментарі NYT сказав, що столична влада готується до можливої евакуації 3 млн киян у випадку повного вимкнення електроенергії через російські обстріли. 

Раніше повідомлялося про те, що мер Києва Віталій Кличко не виключає повного блекауту у столиці і просить підготуватися до поганого сценарію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також