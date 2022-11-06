У КМДА уточнили, що наразі не готуються до повної евакуації жителів

Однак система готова до такого кроку.

У Київській міській держадміністрації заявили, що столична влада наразі не готується до повної евакуації жителів.

Про це заявив голова департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, повідомляє Суспільне.

"Система готова до такого кроку, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію", — сказав Ткачук.

Таким чином він пояснив, що мав на увазі, коли розповів про можливість повної евакуації виданню The New York Times, яке опублікувало матеріал "Київ планує загальну евакуацію населення у разі блекауту".

Нагадаємо, що Ткачук у коментарі NYT сказав, що столична влада готується до можливої евакуації 3 млн киян у випадку повного вимкнення електроенергії через російські обстріли.

Раніше повідомлялося про те, що мер Києва Віталій Кличко не виключає повного блекауту у столиці і просить підготуватися до поганого сценарію.