Люди загинули у Торецьку.

Минулої доби російські військові обстріляли артилерією, “ураганами” і “градами” сім населених пунктів Донецької області.

Про це повідомляє сайт Головного управління Національної поліції Донеччини.

Зазначається, що окупанти обстріляли Авдіївку, Торецьк, Велику Новосілку, Північне, Карлівку, Нетайлове, Уманське. Ворог застосовував реактивні системи залпового вогню “ураган”, “град” та артилерію.

Внаслідок обстрілів були знищені і пошкоджені 18 житлових будинків, адміністративна будівля міської територіальної громади, господарська споруда, автомобіль.

Також зафіксовані два ракетні удари по Лиману та обстріли із “градів” Авдіївки. Російські снаряди поцілили в оселі жителів. За попередніми даними, люди не постраждали.

Із РСЗВ “ураган” та артилерії ворог атакував Торецьк. Пошкоджені чотири оселі, є вбиті і поранені.

Загалом минулої доби поліція Донеччини задокументувала 14 воєнних злочинів Росії. Поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, учора російські окупанти завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 35 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.