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Київська влада готується до евакуації 3 млн жителів столиці, – NYT

Наразі ситуація є керованою.

Київська влада готується до евакуації 3 млн жителів столиці, – NYT
Фото: nytimes.com

Столична влада готується до можливої евакуації 3 млн киян у випадку повного вимкнення електроенергії через російські обстріли. 

Про це повідомляє The New York Times.

“Ми розуміємо, що якщо Росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю нашу електроенергетичну систему”, – заявив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Він додав, що офіційним особам у столиці України повідомили, що вони, ймовірно, отримають повідомлення принаймні за 12 годин про те, що мережа перебуває на межі збою. Якщо це відбудеться, столична влада почне інформувати киян і проситиме виїхати з міста.

 

“Якщо не буде електроенергії, не буде ні води, ні каналізації, – зазначив він.

За словами Романа Ткачука, уряд і КМДА вживають усіх можливих заходів для захисту системи енергопостачання. Наразі ситуація є керованою. У місті облаштовують 1 тис. пунктів обігріву.

Раніше повідомлялося про те, що мер Києва Віталій Кличко не виключає повного блекауту у столиці і просить підготуватися до поганого сценарію.

 

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