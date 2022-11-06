Збройні сили України знищили ще 490 російських військових і 7 танків, – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення РФ ЗСУ ліквідували близько 75 930 окупантів. Учора ворог втратив близько 490 військових, 7 танків, 5 артилерійських систем і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 75 930 (+490) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 765 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 611 (+10) од,

артилерійських систем – 1 781 (+5) од,

РСЗВ – 391 (+0) од,

засоби ППО ‒ 202 (+0) од,

літаків – 277 (+0) од,

гелікоптерів – 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 465 (+3),

крилаті ракети ‒ 399 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 184 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 155 (+0).

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Зибине Харківської області, Білогорівка на Луганщині; Андріївка, Бахмутське, Берестове, Майорськ, Макіївка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне, Павлівка, Яковлівка і Ямполівка на Донеччині та Щербаки Запорізької області.