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На Луганщині окупанти масово викрадають місцевих мешканців

Плівку для вибитих вікон у Лисичанську росіяни не видали. 

На Луганщині окупанти масово викрадають місцевих мешканців
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

У Луганській ОВА заявляють про масові викрадення людей на окупованих росіянами територіях області.

Про це повідомили у Телеграм-каналі ОВА. 

"На Новопсковщині та Міловщині знов зникають люди", - йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначають, що обіцяну плівку для вибитих вікон у Лисичанську росіяни не видали. 

"Поліетиленову плівку до Лисичанська привезли тиждень тому із самого Татарстану – ближче на Росії такий товар в дефіциті. Скла для вікон не дочекалися, ну хоч плівка напередодні зими надійшла. Втім, отримати її у звичайній черзі неможливо. Зокрема, в районі ГТВ на пункті видачі населенню м’яко пояснили, що плівка спрямована тільки для потреб установ та організацій. Залишається ще пообіцяти лисичанам відновити роботу НПЗ та «Азоту», а разом із ними виробництво поліетилену. Тоді, можливо, до наступного літа щось надійде", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Збройні сили України ліквідували біля села Макіївка Сватівського району Луганської області батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області. Йдеться про сотні загиблих окупантів, їхня кількість може перевищувати 500 осіб.

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