Окупанти навмисно провокують у Херсоні гуманітарну кризу, – Хлань

Медикаментів і продовольства окупанти не завозять, місто лишають без спеціалізованої техніки.

Рашисти навмисно провокують у Херсоні гуманітарну кризу. Про це у соцмережі Facebook написав радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

Людей виганяють з власного житла, на виселення дають три дні, а що буде в разі відмови – страшно й уявити, підкреслив він.

“Тих, кого змусили погодитись на “евакуацію” вивозять краденими українськими автобусами. Так як охочих майже немає, вони їдуть пусті, відповідно назад не повертаються. Ось така “евакуація” українського майна”, – сказав Хлань.

Він додав, що про людей ніхто не думає, медикаментів і продовольства в Херсон окупанти не завозять і спеціально провокують гуманітарну кризу. “Тим більше, залишають громади без спеціалізованої техніки на випадок надзвичайних ситуацій, немає, наприклад, швидких. Тобто в разі чого — нічим і нікому ні вилікувати, ні, скажімо, погасити полум’я”, – йдеться у його дописі.

На офіційному рівні підтверджено, що рашисти крадуть наших дітей, не тільки сиріт, але й не повертають тих, кого батьки погодились відправити на “відпочинок”. З Каховки повідомляють, що невідомо куди вивезли людей з геріатричного пансіонату.

“Нищать довкілля – через те, що підривають катери, човни – в воду потрапляє пальне, що несе катастрофічні наслідки для природи. Забруднення може вийти далеко за кордони області”, – додає Хлань.

Нагадаємо, раніше Хлань закликав мешканців Херсона бути обережними, обмежити пересування та дочекатися деокупації.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов припускає, що операція зі звільнення міста, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.