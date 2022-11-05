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Російські загарбники примусово вивезли з Херсонщини 34 дитини

Вони перебувають у російському місті Анапа.

Російські загарбники примусово вивезли з Херсонщини 34 дитини
Фото: Ярослав Янушевич

Російські загарбники примусово вивезли з Херсонської області 34 дитини.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

“Із села Преображенка Мирненської тергромади окупанти викрали 34 дитини”, – зазначив він. 

Згідно з інформацією начальниці Мирненської селищної військової адміністрації Валентини Головатої, їх вивезли до російського міста Анапа.

Батькам обіцяли повернути дітей до кінця цього тижня, але потім знову продовжили час перебування ще на тиждень.

Нагадаємо, вихованців Олешківського дитячого будинку на Херсонщині віком від 9 до 17 років незаконно вивезли до Клінічної психіатричної лікарні у Сімферопольському районі.

МЗС просить відкрити кримінальну справу проти російської омбудсманки, яка всиновила викрадену українську дитину.

Росіяни продовжують утримувати викрадених дітей із захоплених агресорами районів Запорізької та Херсонської областей в окупованому Криму.

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