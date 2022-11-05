На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждала дівчинка

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів постраждала дитина.
Про це повідомив голова Дніпропетровсьої обласної ради Микола Лукашук.
“Нелюди знову взялися за своє. Ввечері російські окупанти вдарили по Мирівській громаді у Нікопольському районі”, – зазначив він.
За попередніми даними, постраждала одна дитина.
Інформація уточнюється.
Оновлення. Як уточнив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, поранили 9-річну дівчинку.
"Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Дитина у лікарні", – сказав він.
Нагадаємо, станом на кінець жовтня, з початку війни унаслідок обстрілів окупантів та бойових дій в Україні загинуло 430 дітей, 820 –травмовано.