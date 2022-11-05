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На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждала дівчинка

Дитина у лікарні.

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждала дівчинка
Фото: Пресслужба Дніпропетровської облради

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів постраждала дитина.

Про це повідомив голова Дніпропетровсьої обласної ради Микола Лукашук.

“Нелюди знову взялися за своє. Ввечері російські окупанти вдарили по Мирівській громаді у Нікопольському районі”, – зазначив він.

За попередніми даними, постраждала одна дитина. 

Інформація уточнюється.

Оновлення. Як уточнив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, поранили 9-річну дівчинку. 

"Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Дитина у лікарні", – сказав він.

Нагадаємо, станом на кінець жовтня, з початку війни унаслідок обстрілів окупантів та бойових дій в Україні загинуло 430 дітей, 820 –травмовано.

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