На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждала дівчинка

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів постраждала дитина.

Про це повідомив голова Дніпропетровсьої обласної ради Микола Лукашук.

“Нелюди знову взялися за своє. Ввечері російські окупанти вдарили по Мирівській громаді у Нікопольському районі”, – зазначив він.

За попередніми даними, постраждала одна дитина.

Інформація уточнюється.

Оновлення. Як уточнив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, поранили 9-річну дівчинку.

"Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Дитина у лікарні", – сказав він.

Нагадаємо, станом на кінець жовтня, з початку війни унаслідок обстрілів окупантів та бойових дій в Україні загинуло 430 дітей, 820 –травмовано.