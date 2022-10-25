Росіяни вбили з початку війни 430 українських дітей

З початку війни унаслідок обстрілів окупантів та бойових дій в Україні загинуло 430 дітей, 820 –травмовано.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Знайшли 6915 зниклих дітей, 236 ще розшукують.

Поліція загалом зареєструвала 212 тисяч злочинів, у майже 102 тисяч кримінальних правопорушень особам повідомлено про підозри.

Крім того, поліцейські розпочали 39,5 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ та їх пособниками.

Нагадаємо, російські окупанти не збираються повертати на захоплені території Запорізької та Херсонської областей дітей, яких звідти вивезли ніби на оздоровлення.