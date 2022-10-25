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На Донеччині знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію, кілька міст залишилися без води

Воду для мікрорайонів подають за графіком.

На Донеччині знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію, кілька міст залишилися без води
Фото: t.me/mirnohradmva/4536

У Донецькій області внаслідок бойових дій знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція, без водопостачання залишилися кілька міст.

Про це повідомили у Мирноградській міській військовій адміністрації

“Внаслідок бойових дій знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція”, – повідомили у МВА.

Вода для мікрорайонів подається за графіком.

Як пише Укрінформ, Карлівська фільтрувальна станція забезпечує водопостачання Білозерського, Білицького, Гірника, Добропілля, Мирнограда, Новогродівки, Покровська, Селидового та Українська.

Раніше Карлівську фільтрувальну станцію було знеструмлено 4 жовтня.

До цього внаслідок російських обстрілів станція була знеструмлена 23 вересня, її роботу поновили 27 вересня.

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