На Донеччині знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію, кілька міст залишилися без води

Воду для мікрорайонів подають за графіком.

У Донецькій області внаслідок бойових дій знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція, без водопостачання залишилися кілька міст.

Про це повідомили у Мирноградській міській військовій адміністрації.

“Внаслідок бойових дій знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція”, – повідомили у МВА.

Вода для мікрорайонів подається за графіком.

Як пише Укрінформ, Карлівська фільтрувальна станція забезпечує водопостачання Білозерського, Білицького, Гірника, Добропілля, Мирнограда, Новогродівки, Покровська, Селидового та Українська.

Раніше Карлівську фільтрувальну станцію було знеструмлено 4 жовтня.

До цього внаслідок російських обстрілів станція була знеструмлена 23 вересня, її роботу поновили 27 вересня.