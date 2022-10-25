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ЗСУ мають отримати 11 потужних комплексів безпілотників, - Федоров

Такі дрони використовують армії 18 країн світу.

ЗСУ мають отримати 11 потужних комплексів безпілотників, - Федоров
Фото: AeroVironment

Для потреб ЗСУ закуповують 11 потужних комплексів безпілотників PUMA-LE вартістю понад 540 млн гривень. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Дрони оснащені звичайною та тепловізійною камерою з 6-кратним зумом. Це дозволяє виявляти противника вдень, вночі та за будь-якої погоди”, - повідомив Федоров.

Він додав, що завдяки антенам безпілотники долають відстань до 60 км, що дозволяє їм пробиратися в тил ворога. Ці дрони перебувають у польоті до 6 годин і піднімаються на висоту до 3 км, це робить їх непомітними для ворога. 

Дрони PUMA-LE знаходяться на озброєнні у 18 країнах світу, зокрема у США, Великобританії, Німеччини та Франції.

Нагадаємо, актор Марк Хемілл, відомий за роллю Люка Скайуокера в оригінальній трилогії "Зоряних війн", повідомив, що Україна незабаром отримає 500 дронів на потреби армії.

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