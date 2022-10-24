На Херсонщині збили третій за день вертоліт росіян

У росіян стало менше ще на один вертоліт.

Сьогодні ввечері, 24 жовтня, в небі над Херсонщиною збили ще один вертоліт окупантів.

Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що збитий о 21:30 в Бериславському районі Херсонщини вертоліт став третім за сьогодні.

Вертоліт було знищено підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ.

Як і два попередніх, цей вертоліт виявився ударним Ка-52, як зазначили в Повітряних силах, “можливо із двигунами від українського виробника”.

Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня, в небі над Херсонською областю українські захисники знищили два вертольоти російських окупаційних військ.