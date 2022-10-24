У Великобританії з'явився другий офіційний кандидат на посаду прем'єра
У Великобританії з'явився другий офіційний кандидат на посаду прем'єра
Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму через ядерний шантаж Росії, – Резніков
Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму через ядерний шантаж Росії, – Резніков
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
У бою під Бахмутом загинув майор Управління спеціальних операцій НАБУ Тарас Пона
У бою під Бахмутом загинув майор Управління спеціальних операцій НАБУ Тарас Пона
Джонсон не братиме участь у виборах лідера консервативної партії Британії, – Sky News
Джонсон не братиме участь у виборах лідера консервативної партії Британії, – Sky News
СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" із Росією
СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" із Росією
Російські емігранти влаштували в Грузії "антивоєнний мітинг"
Російські емігранти влаштували в Грузії "антивоєнний мітинг"
Країна Сі: що несе Китаю та світу переобрання генсека КПК
Країна Сі: що несе Китаю та світу переобрання генсека КПК
Генштаб оприлюднив уточнену інформацію про втрати росіян в Енергодарі
Генштаб оприлюднив уточнену інформацію про втрати росіян в Енергодарі
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині збили третій за день вертоліт росіян

У росіян стало менше ще на один вертоліт.

На Херсонщині збили третій за день вертоліт росіян
Фото: facebook.com/NGUmainpage

Сьогодні ввечері, 24 жовтня, в небі над Херсонщиною збили ще один вертоліт окупантів.

Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що збитий о 21:30 в Бериславському районі Херсонщини вертоліт став третім за сьогодні.

Вертоліт було знищено підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ.

Як і два попередніх, цей вертоліт виявився ударним Ка-52, як зазначили в Повітряних силах, “можливо із двигунами від українського виробника”.

Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня, в небі над Херсонською областю українські захисники знищили два вертольоти російських окупаційних військ. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також