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Українська розвідка назвала причину падіння літака в російському Іркутську

Катастрофа трапилася через низьку якість проведених ремонтних робіт.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали причину падіння літака в російському Іркутську.

Як ідеться в повідомленні пресслужби ГУР, причина катастрофи - низька якість проведених ремонтних робіт.

За інформацією розвідки, два Су-30СМ проводили льотні випробування над Іркутськом після проведення ремонтних робіт.

"Один з них після виконання плану польоту приземлився на аеродромі, другий залишився в повітрі, а екіпаж 20 хвилин не виходив на зв’язок. Перший літак злетів знову та наблизився до аварійного судна. Пілоти візуально засвідчили, що екіпаж аварійного літака – загинув, ймовірно, через несправну кисневу систему. Після закінчення палива, несправний літак впав на житловий будинок в районі Ново-Леніно", - йдеться в повідомленні.

У ГУР кажуть - відбулась розгерметизація салону, екіпаж не зміг катапультуватись, що призвело до загибелі обох пілотів. 

Нагадаємо, 23 жовтня винищувач Су-30 впав на двоповерховий будинок у російському обласному центрі Іркутськ. На місці падіння почалася пожежа на площі 200 квадратних метрів.

Згодом у ЗСУ перелічили 11 небойових втрат росавіації за вісім місяців вторгнення.

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