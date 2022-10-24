Якщо НАТО перестане підтримувати Україну через погрози Кремля, Путін переможе, - Столтенберг

"Нагадуємо Росії про те, що ядерну війну неможливо виграти, тож ніколи не варто починати", - зауважив генсек НАТО.

Ризик дозволити Росії перемогти набагато вищий, аніж продовжувати підтримувати Україну попри погрози Кремля.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Deutsche Welle.

Він зазначив, що Росія погрожує ядерною зброєю, якщо партнери не перестануть допомагати нашій державі. Однак, на думку, Столтенберга, ризик будь-якого застосування ядерної зброї проти України низький.

"Ми дуже уважно стежимо за тим, що вони (РФ - Ред.) роблять, і виявляємо пильність. І особливо зараз, коли вони збираються проводити ядерні навчання. При цьому ризик будь-якого застосування ядерної зброї проти України низький. Однак потенційний вплив його застосування та наслідки дуже великі. Тож до цього ризику ми маємо поставитися серйозно", - сказав генсек.

Він додав, що НАТО нагадує Росії про те, що "ядерну війну неможливо виграти, тож ніколи не варто починати".

"Поки що ми не спостерігаємо жодних змін у їхній ядерній політиці та ядерній готовності", - зауважив Столтенберг.

За його словами, партнери продовжать підтримувати Україну, оскільки необхідно забезпечити армію, аби ЗСУ могли воювати всю зиму.

"Зброя, яку ми зараз постачаємо, має величезне значення. Українці вже досягли успіху, збивши багато російських ракет і безпілотників. У майбутньому ситуація зміниться ще сильніше, бо зараз активізуються союзники. Так, Німеччина щойно поставила новітні сучасні системи ППО. На зустрічі міністрів оборони країн НАТО минулого тижня США та ще кілька союзників оголосили про виділення Україні нових систем та великої кількості боєприпасів та матеріалів для систем, що вже використовуються", - сказав глава Альянсу.

Він наголосив - якщо НАТО не підтримуватиме Україну, Путін переможе.

"Це надішле дуже небезпечний сигнал усім авторитарним лідерам про те, що, застосовуючи військову силу з усією жорстокістю і порушуючи міжнародне право, вони досягнуть своїх цілей. Це зробить нас більш уразливими. Це зробить світ більш небезпечним. А тому, так, ризики є при всіх випадках у цьому конфлікті. Але я думаю, що ризик дозволити президенту Путіну перемогти набагато вищий, ніж продовжувати підтримувати Україну", - підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, днями подарований для ЗСУ Чехією танк вирушив до України. А Євросоюз передав партію військової допомоги.