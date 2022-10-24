Правоохоронці виявили біля селища Немішаєве Бучанського району Київщини останки вбитого росіянами цивільного.

Про це повідомили в пресслужбі обласної поліції.

За словами начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова, останки знайшли в лісі місцеві жителі. Під час огляду трупа поліцейські встановили, що чоловік загинув під час російської окупації Бучанського району.

Прикмети загиблого: зріст - близько 190 сантиметрів, розмір ноги - 43. Був одягнений у синю куртку, сині джинси, чорні туфлі, спідню білизну темного кольору. У нагрудній кишені куртки знайшли православний хрестик.

У поліції додали, що це вже друге тіло цивільного, яке знайшли на цій території протягом минулого тижня.

Правоохоронці Київщини звернулися до громадян з проханням допомогти встановити особу вбитого. Якщо хтось упізнав речі або може повідомити будь-яку інформацію для встановлення особи, необхідно телефонувати на спецлінію "102".

Фото: FacebookПоліція Київської області

Фото: FacebookПоліція Київської області

Фото: FacebookПоліція Київської області

Фото: FacebookПоліція Київської області

Нагадаємо, днями в лісі поряд із селищем Клавдієво-Тарасове у Київській області знайшли тіло вбитого російськими окупантами мирного жителя.

До цього ще одного загиблого виявили поблизу Михайлівки-Рубежівки.