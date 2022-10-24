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На Київщині поліція виявила останки вбитого росіянами цивільного, просить допомогти встановити його особу

Тіло знайшли біля селища Немішаєве Бучанського району.

На Київщині поліція виявила останки вбитого росіянами цивільного, просить допомогти встановити його особу
Фото: Facebook\Поліція Київської області

Правоохоронці виявили біля селища Немішаєве Бучанського району Київщини останки вбитого росіянами цивільного.

Про це повідомили в пресслужбі обласної поліції.

За словами начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова, останки знайшли в лісі місцеві жителі. Під час огляду трупа поліцейські встановили, що чоловік загинув під час російської окупації Бучанського району.

Прикмети загиблого: зріст - близько 190 сантиметрів, розмір ноги - 43. Був одягнений у синю куртку, сині джинси, чорні туфлі, спідню білизну темного кольору. У нагрудній кишені куртки знайшли православний хрестик. 

У поліції додали, що це вже друге тіло цивільного, яке знайшли на цій території протягом минулого тижня.

Правоохоронці Київщини звернулися до громадян з проханням допомогти встановити особу вбитого. Якщо хтось упізнав речі або може повідомити будь-яку інформацію для встановлення особи, необхідно телефонувати на спецлінію "102".

Фото: FacebookПоліція Київської області

Фото: FacebookПоліція Київської області

Фото: FacebookПоліція Київської області

Фото: FacebookПоліція Київської області

Нагадаємо, днями в лісі поряд із селищем Клавдієво-Тарасове у Київській області знайшли тіло вбитого російськими окупантами мирного жителя.

До цього ще одного загиблого виявили поблизу Михайлівки-Рубежівки.

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