СБУ затримала поплічника РФ, який наводив ворожі ракети на Рівне

Його затримали під час спроби чергової передачі розвідданих до РФ.

Контррозвідка Служби безпеки викрила пособника спецслужб РФ у ході відпрацювання прикордонних регіонів на північному заході України. Він передавав ворогу інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів сил оборони на території регіону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника у Рівному під час спроби чергової передачі розвідданих до РФ", – йдеться у повідомленні.

Крім того, зловмисник також збирав дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури в обласному центрі і закликав РФ здійснити ракетний удар по місту.

За даними слідства, затриманий є місцевим жителем, який після початку повномасштабного вторгнення створив власний Telegram-канал, де оприлюднював дописи на підтримку загарбників та виправдовував їхні злочини.

Фото: СБУ

Наразі його взято під варту та повідомлено про підозру за трьома статтями КК України.

Нагадаємо, у Рівному внаслідок ракетних ударів 22 жовтня пошкоджено дев'ять будинків. Без світла у Рівненському районі 60 тисяч абонентів.