Відключення побутових споживачів від електроенергії на Одещині не планується, – Братчук

Енергопостачання в Одесі та області після масованих ракетних ударів 22 жовтня вже відновлено. Ворог посилив авіа розвідку, тому не виключені нові атаки.

Про це на брифінгу повідомив голова Громадської ради при Одеській ОДА, речник голови ОВА Сергій Братчук.

"На цей час в усіх населених пунктах, дякуючи енергетикам, вдалося відновити енергопостачання у повному обсязі… В регіоні складені графіки для стабілізації потужностей. Встановлено п'ять черг, що стосується промислових підприємств. Що стосується населення та побутових споживачів, то ні в Одесі, ні в населених пунктах наразі відключення не передбачені", – заявив він.

Братчук нагадав, що 22 жовтня було два влучання ворожими ракетами по об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок цього виникли проблеми з енергопостачанням у деяких населених пунктах Одеської області.

"Але поки що усе під контролем", – запевнив він.

За його словами, ніч 23 жовтня була з повітряною тривогою. Наразі у Чорному морі залишаються два ворожі ракетоносії з 16 "Калібрами" та ще 11 кораблів ЧФ. Також окупанти активізували авіа розвідку.

"Ми розуміємо, що після авіа розвідки можливі нові удари дронами-камікадзе чи ракетами. Тому ми продовжуємо працювати у цьому ритмі", – поінформував він.

Нагадаємо, вчора під час вечірнього звернення Зеленський повідомив, що енергетики відновили можливість постачання електрики в усіх регіонах, які зазнали російських атак. Втім відновлення зруйнованих ударами терористів енергообʼєктів значно довша і складніша справа.