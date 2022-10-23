Головне за день. Неділя, 23 жовтня

Відбиті атаки противника на Донеччині, дванадцять збитих БпЛА "Shahed-136", втрати ворога в Енергодарі, падіння військового літака на житловий будинок в Іркутську. Яким запам’ятається 242-й день повномасштабної війни.

В усіх регіонах після російських обстрілів 22 жовтня енергетики відновили можливість постачання електрики.

Про це президент Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні вже можемо прозвітувати, що в усіх наших регіонах, які стали мішенню вчорашньої російської терористичної атаки, відновлено технічну можливість постачання електрики. Я дякую кожному й кожній, хто працював без упину, щоб дати людям світло", - повідомив глава держави.

Президент наголосив, що у багатьох містах і районах енергокомпаніям доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Це необхідно для того, щоб у всіх українців був доступ до енергії - в умовах, коли її виробництво неможливе у достатньому обсязі.

"Відновити зруйновані ударами терористів енергообʼєкти - це значно довша і складніша справа. Але з часом ми і це забезпечимо. Тому і сьогодні, і надалі, як і раніше, слід дуже свідомо споживати електрику. Будь ласка, не забувайте обмежувати використання непотрібної та енергозатратної техніки", - звернувся до громадян Президент.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що сьогодні підрозділи протиповітряної оборони збили дванадцять БпЛА "Shahed-136". Крім цього, підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян у районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

Українська авіація завдала шість ударів по окупантах. Було підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. А ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та зенітний ракетний комплекс РФ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 23-го жовтня – в нашій новині.

Генштаб ЗСУ також оприлюднив уточнену інформацію про втрати рашистів 22 жовтня в районі міста Енергодар.

У результаті вогневого ураження було знищено чотири гаубиці Д-30 і три вантажівки з боєприпасами. Українським захисникам вдалося ліквідувати до 50 військовослужбовців РФ, ще близько 40 отримали поранення.

На одному з напрямків було уражено дві одиниці РСЗВ "Ураган" росіян разом із бойовими розрахунками.

Українські військові з вересня збили вже 273 дрони-камікадзе "Shahed-136", що їх запускають російські війська.

"На сьогодні з дня першого застосування дрона-камікадзе, який збили в Куп'янську, ми маємо збитих 273 Shahed-136. Ще є не збиті, зрозуміло, що деякі дрони потрапляли в ціль", – повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Речник командування Повітряних сил зауважив, що для збиття дронів потрібно "більше засобів, можливо, більш простіших і дешевших засобів".

Детальніше – в новині.

Керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич оприлюднив фото населених пунктів області, які постраждали від російської агресії.

У населених пунктах Кар'єрне та Біла Криниця - зруйновані оселі, будинки культури, дитячі майданчики, а також величезні вирви від снарядів.

"Так окупанти "визволили" селян від мирного життя. Залікуємо рани. Повернемо лад на рідну землю. Україна постане з руїн!" - зазначив керівник ОВА.

В Росії – ще одне падіння військового літака на житловий будинок: винищувач Су-30 впав на двоповерховий будинок в Іркутську.

Літак впав під час випробувального польоту. На місці падіння почалася пожежа на площі 200 квадратних метрів. Су-30 впав на вулиці Пржевальского в районі Ново-Леніно.

За попередньою інформацією, літак вилетів з території авіаційного заводу. Після цього, за даними екстрених служб, сталася авіакатастрофа. Двоє пілотів загинули.

Нагадаємо, 17 жовтня у місті Єйськ Краснодарського краю РФ на житловий будинок упав військовий літак. Су-34, наповнений боєкомплектом, упав на багатоповерховий житловий будинок. На місці події зафіксували серію вибухів, спалахнула пожежа. Полум'я охопило чотири поверхи. Унаслідок катастрофи літака Су-34 в російському Єйську загинули 13 осіб.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!