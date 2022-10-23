Винищувач Су-30 впав на двоповерховий будинок в російському обласному центрі Іркутськ.

Літак впав під час випробувального польоту, повідомляє Meduza.

На місці падіння почалася пожежа на площі 200 квадратних метрів. Су-30 впав на вулиці Пржевальского в районі Ново-Леніно.

За попередньою інформацією, літак вилетів з території авіаційного заводу. Після цього, за даними екстрених служб, сталася авіакатастрофа. Двоє пілотів загинули.

Нагадаємо, 17 жовтня у місті Єйськ Краснодарського краю РФ на житловий будинок упав військовий літак. Су-34, наповнений боєкомплектом, упав на багатоповерховий житловий будинок. На місці події зафіксували серію вибухів, спалахнула пожежа. Полум'я охопило чотири поверхи.

Унаслідок катастрофи літака Су-34 в російському Єйську загинули 13 осіб.