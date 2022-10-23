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Су-30 впав на будинок в російському Іркутську, пілоти загинули

Літак вилетів з авіаційного заводу.

Су-30 впав на будинок в російському Іркутську, пілоти загинули

Винищувач Су-30 впав на двоповерховий будинок в російському обласному центрі Іркутськ.

Літак впав під час випробувального польоту, повідомляє Meduza. 

На місці падіння почалася пожежа на площі 200 квадратних метрів. Су-30 впав на вулиці Пржевальского в районі Ново-Леніно.

За попередньою інформацією, літак вилетів з території авіаційного заводу. Після цього, за даними екстрених служб, сталася авіакатастрофа. Двоє пілотів загинули.

Нагадаємо, 17 жовтня у місті Єйськ Краснодарського краю РФ на житловий будинок упав військовий літак. Су-34, наповнений боєкомплектом, упав на багатоповерховий житловий будинок. На місці події зафіксували серію вибухів, спалахнула пожежа. Полум'я охопило чотири поверхи. 

Унаслідок катастрофи літака Су-34 в російському Єйську загинули 13 осіб.

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