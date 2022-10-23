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Окупанти не збираються повертати до Енергодара дітей, яких вивезли до РФ

Діти зараз є заручниками окупантів.

Окупанти не збираються повертати до Енергодара дітей, яких вивезли до РФ
Фото: slovoidilo.ua

Окупанти заявили, що діти мешканців Енергодару (Запорізька область) "затримуються на відпочинок" в Росії на невизначений термін.

Про це у своєму Telegram-каналі написав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Деякі батькі, які попри повномасштабну війну нещодавно відправили з Енергодара та навколишніх сіл своїх дітей до Краснодарського краю РФ, вже почали отримувати тривожні повідомлення. Окупанти поставили їх перед фактом, що діти "затримуються на відпочинок в Росії на невизначений термін", наказали передати теплі речі та "заспокоїли", що діти ходитимуть там до школи", - повідомив Орлов.

Він зазначив, що сталося саме те, можливість чого передбачалась.

"Фактично діти зараз є заручниками терористів. І якщо одну частину батьків це зовсім не лякає, то інша відверто шокована таким розвитком подій", - прокоментував мер Енергодара.

Нагадаємо, що 21 жовтня російські окупанти вивезли машинами швидкої допомоги до тимчасово окупованого Сімферополя вихованців Херсонського обласного будинку дитини.

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