На Львівщині потяг зіткнувся з автомобілем, двоє загиблих

Під Львовом 23 жовтня швидкий потяг зіткнувся із легковим автомобілем.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Аварія сталася після опівночі у с. Оброшино на перегоні Оброшино-Глинна. До моменту прибуття рятувальників до місця події з'ясувалося, що в автомобілі знаходяться затиснуті люди.

За допомогою спецобладнання рятувальники вивільнили травмованих водія та пасажира та передали медикам. Медики госпіталізували постраждалих у тяжкому стані до реанімаційного відділення 8-ї лікарні Львова. Також рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували із автомобіля двох загиблих.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 6 осіб особового складу та 2 одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо, що 16 жовтня на Дніпропетровщині зіткнулися три автівки. Одна людина загинула і 5 постраждали.