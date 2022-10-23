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У Києві близько 30% будинків підключені до опалення

Підключення до централізованого опалення зменшить навантаження на енергосистему, пояснили у КМДА.

У Києві близько 30% будинків підключені до опалення
Фото: moygrad.kiev.ua

У Києві близько 30% будинків отримали опалення. Інші підключать вже протягом тижня.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, інформує РБК-Україна.

"Ми орієнтуємося на показники минулого року (щодо температури, - ред.), серйозних відхилень не повинно бути, можливо плюс-мінус градус, не буде якихось різких відхилень", - заявив Пантелеєв.

За словами заступника голови КМДА, підключення до централізованого опалення позитивно впливає на економію електроенергії, оскільки люди припиняють користуватися обігрівачами, що, зі свого боку, зменшує навантаження на енергосистему.

"Це на сьогодні надзвичайно важливо. В цьому був задум. Поступово підключаємо будинки до централізованого опалення, на це треба певний час, десь, тиждень, щоб місто було з теплом", - додав заступник голови КМДА.

Раніше Пантелєєв заявив, що Київ може отримати мобільні котельні за півтора місяці.

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