Протягом минулої доби ворог обстрілював місто Вовчанськ а також населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У Вовчанську внаслідок обстрілів виникла пожежа в двох приватних будинках та на промисловому об’єкті. Постраждалих та загиблих немає”, – йдеться у дописі.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 66-річного чоловіка в Куп'янському районі.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Триває розмінування деокупованих територій області. За добу піротехнічні загони ДСНС знешкодили 803 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, учора російська армія масовано обстріляла з артилерії місто Вовчанськ. Пошкоджено два приватні будинки, автомобіль, інфраструктурні об'єкти.