Зеленський про список пропагандистів: маємо чітко оцінювати “інформаційно-емоційний” складник терору

Президент України Володимир Зеленський прокоментував Дорожню карту індивідуальних антиросійських санкцій, підготовлену Міжнародною робочою групою, яку очолюють Майкл Макфол і Андрій Єрмак.
“Готуємо ґрунт для того, щоб поширити світову санкційну політику на всіх російських пропагандистів, так званих лідерів думок і представників шоу-бізнесу, які підтримують чи виправдовують терор”, – зазначив він у своєму зверненні 22 жовтня.
Група підготувала базовий перелік усіх тих, хто причетний до поширення наративів, без яких російський терор неможливий.
“Маємо чітко оцінювати такий “інформаційно-емоційний” складник терору: російська армія програє і відступає на полі бою, а тому результати терору проти нашого цивільного населення та інфраструктури подаються російською пропагандою як замінник військових перемог”, – йдеться у зверненні.
“Абсолютно всі такі особи мають отримати повний пакет індивідуальних санкцій, щоб узагалі нічого не могли робити у світі. Працюємо над цим”, – підсумував він.
Нагадаємо, санкційна дорожня карта поділена на тих, хто генерує ідеї пропаганди і тих, хто їх поширює.
До цього списку внесені, зокрема, громадяни України: Таїсія Повалій, Ані Лорак, Сніжана Єгорова.