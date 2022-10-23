Зеленський про список пропагандистів: маємо чітко оцінювати “інформаційно-емоційний” складник терору

Президент України Володимир Зеленський прокоментував Дорожню карту індивідуальних антиросійських санкцій, підготовлену Міжнародною робочою групою, яку очолюють Майкл Макфол і Андрій Єрмак.

“Готуємо ґрунт для того, щоб поширити світову санкційну політику на всіх російських пропагандистів, так званих лідерів думок і представників шоу-бізнесу, які підтримують чи виправдовують терор”, – зазначив він у своєму зверненні 22 жовтня.

Група підготувала базовий перелік усіх тих, хто причетний до поширення наративів, без яких російський терор неможливий.

“Маємо чітко оцінювати такий “інформаційно-емоційний” складник терору: російська армія програє і відступає на полі бою, а тому результати терору проти нашого цивільного населення та інфраструктури подаються російською пропагандою як замінник військових перемог”, – йдеться у зверненні.

Зеленський додав, що різні російські інформаційники та зірки залучені до виправдовування злочинної спроби анексії української території та мобілізації на війну.

“Абсолютно всі такі особи мають отримати повний пакет індивідуальних санкцій, щоб узагалі нічого не могли робити у світі. Працюємо над цим”, – підсумував він.

Нагадаємо, санкційна дорожня карта поділена на тих, хто генерує ідеї пропаганди і тих, хто їх поширює.

До цього списку внесені, зокрема, громадяни України: Таїсія Повалій, Ані Лорак, Сніжана Єгорова.