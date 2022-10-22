Головне за день. Субота, 22 жовтня

Наслідки ворожих ударів по енергетичних об'єктах, збиті ракети росіян, затримання президента “Мотор Січі”, перша жінка-прем’єр Італії. Яким запам’ятається 241-й день повномасштабної війни.

Масштаб пошкоджень енергетичної інфраструктури України внаслідок сьогоднішньої атаки може бути більшим, ніж після ракетних ударів 10-12 жовтня, повідомив пресцентр Укренерго.

Нагадаємо, що вранці 22 жовтня росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах у різних регіонах України.

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Обласний центр лишився без світла. Також повідомляють про відключення електрики у Луцьку та Рівному.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах.

Російська армія також завдала двох ракетних ударів по Одеській області. Унаслідок влучань в обʼєкт енергетичної інфраструктури в деяких населених пунктах зникло світло.

Декілька ракет, які летіли на Київ, збили в області сили протиповітряної оборони.

"Укренерго" запровадила тимчасові обмеження споживання електроенергії у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Під час ранкової повітряної тривоги 22 жовтня сили оборони України знищили 18 ракет.

Росія атакувала ними обʼєкти критичної інфраструктури в різних областях, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

"22 жовтня о 7.00 окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури в різних областях держави. Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555)", – йдеться у повідомленні.

Також із кораблів у акваторії Чорного моря били крилатими ракетами "Калібр". Загалом було 16 пусків.

У зонах відповідальності командувань "Південь", "Центр" і "Захід" Повітряних Сил ЗС України авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено 18 крилатих ракет ворога: 13 КР Х-101/Х-555; 5 КР "Калібр".

У результаті російських ракетних ударів по енергоструктурі в різних областях без світла залишилися 1 451 603 українці, написав в Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що за день окупанти завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 ударних БпЛА іранського виробництва.

Окремі підрозділи російських окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області. При цьому почастішали випадки мародерства та грабежів місцевих жителів. За наявною інформацією, противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал.

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів. Підтверджено ураження дев’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий гелікоптер.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 22-го жовтня – в нашій новині.

Президента компанії “Мотор Січ” В'ячеслава Богуслаєва затримали за державну зраду.

Про це Lb.ua повідомило власне джерело.

Відомо, що його під конвоєм везуть зараз до Києва. Тривають слідчі дії.

Детальніше - в нашій новині.

Комуністична партія Китаю 22 жовтня підтримала "ключову позицію" президента Сі Цзиньпіна в керівництві країни, фактично дозволивши йому отримати третій президентський термін.

Тижневий з’їзд партії в Пекіні схвалив масштабні перестановки, в результаті яких низка високопосадовців, в тому числі прем’єр Лі Кецян, пішли у відставку. Це дозволить Сі призначити нових союзників. Делегати схвалили заклик, який зобов’язує всіх членів партії "підтримувати ключову позицію товариша Сі Цзиньпіна в Центральному комітеті партії та в партії загалом".

Більше інформації, в тому числі про інцидент із колишнімо головою КНР у 2002-2012 роках Ху Цзіньтао – в нашій новині.

Лідерка партії "Брати Італії" Джорджія Мелоні у суботу, 22 жовтня, склала присягу як перша жінка-прем’єр Італії.

Присягу також склали 24 міністри її кабінету. Раніше Мелоні оприлюднила склад своєї команди. Дев'ять міністерств з 24 очолять члени її партії.

Подробиці – в нашій новині.

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