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У південному напрямку ЗСУ знищили російський ударний вертоліт

Вертоліт збили близько 16:00 години.

У південному напрямку ЗСУ знищили російський ударний вертоліт
Знищений Ка-52 «Алігатор» армії РФ
Фото: armyinform.com.ua

У південному напрямку ракетний підрозділ Повітряних Сил Збройних Сил України знищив ударний російський вертоліт Ка-52.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

“22 жовтня, близько 16:00 години, зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України на південному напрямку знищено ще один за сьогодні російський ударний вертоліт Ка-52”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 22 жовтня російська армія втратила 270 літаків, 243 гелікоптери і 1341 безпілотник оперативно-тактичного рівня.

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