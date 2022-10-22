У південному напрямку ЗСУ знищили російський ударний вертоліт

У південному напрямку ракетний підрозділ Повітряних Сил Збройних Сил України знищив ударний російський вертоліт Ка-52.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

“22 жовтня, близько 16:00 години, зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України на південному напрямку знищено ще один за сьогодні російський ударний вертоліт Ка-52”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 22 жовтня російська армія втратила 270 літаків, 243 гелікоптери і 1341 безпілотник оперативно-тактичного рівня.