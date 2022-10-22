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Київ може отримати мобільні котельні за півтора місяці, - Пантелеєв

Кількість котелень є конфіденційною інформацією.

Київ може отримати мобільні котельні за півтора місяці, - Пантелеєв
Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв
Фото: kyivcity.gov.ua

В Києві проводяться підготовчі роботи для використання мобільних котелень, котрі мають прибути в Київ. 

Про це повідомив заступник міського голови Києва Петро Пантелеєв у інтерв’ю “Економічній правді”.

“Мобільні котельні збираються спеціально під нас. Ми сподіваємося отримати їх через півтора місяця”, - повідомив Пантелеєв. 

Він додав, що їх кількість є конфіденційною інформацією. 

Заступник голови КМДА уточнив, що фактично котельня - це причіп до вантажного автомобіля, її легко підвезти до обʼєкта, який необхідно обігріти.

При цьому обʼєкт попередньо повинен бути оснащений відповідними інженерними вводами, така робота теж проводиться. 

“Мобільна котельня працює як електрогенератор, просто виробляє не електроенергію, а тепло. Для лікарні, пологового будинку або якогось іншого будинку. Виконує ту ж функцію, що і звичайна котельня”, - підсумував Пантелеєв.

Нагадаємо, у четвер, 20 жовтня, у Києві почався опалювальний сезон. Будівлі будуть підключати до системи теплопостачання за графіком.

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