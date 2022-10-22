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Ще одну збиту ракету росіян знайшли на Київщині

В цьому районі українська ППО сьогодні збила три ракети.

Ще одну збиту ракету росіян знайшли на Київщині
Фото: Андрій Нєбитов

Працівники поліції Київської області знайшли збиту ракету окупантів на полі біля одного із населених пунктів Київщини.  

Про це повідомив голова ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

“В цьому районі ППО збила сьогодні щонайменше 3 крилаті ракети ворога. Внаслідок вибухів постраждалих та руйнувань немає”, - написав Нєбитов.

Фото: Андрій Нєбитов

Фото: Андрій Нєбитов

Він додав, що довжина корпусу ракети - понад 7 метрів, а розмах крил більш як 4 метри. 

Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, у Київській області виявили уламки російської ракети із бойовим зарядом у 400 кг. Ракету збили над лісовою зоною та полем.

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