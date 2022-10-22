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У Ковелі на Волині світла в будинках може не бути кілька днів, - мер

Також мер просить мешканців обмежити користування каналізацією.

У Ковелі на Волині світла в будинках може не бути кілька днів, - мер
Фото: Ігор Чайка / Facebook

Роботи щодо відновлення енергопостачання у Ковелі Волинської області можуть тривати кілька днів.

Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка у Facebook.

Після ворожої атаки на Волинську область у місті триває робота над відновленням електропостачання на об'єктах критичної інфраструктури, але житловий сектор може на декілька днів залишитися без світла.

"З хорошого. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих! Ппрацюємо над відновленням електропостачання на об'єктах критичної інфраструктури. Але мушу попередити, що житловий сектор, можливо, декілька днів буде без світла", - написав він.

Також Чайка зазначив, що у зв'язку з відсутністю електропостачання у місті не працюватимуть заклади освіти: школи та дитячі садки. 

"З 14.00 до 15.00 у вас буде можливість запастись водою. Також прохання тимчасово обмежити користування каналізацією", - додав також мер.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах у різних регіонах України.

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Обласний центр лишився без світла. Також повідомляють про відключення електрики у Луцьку та Рівному. Пізніше по Волині було завдано другого удару. Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару об‘єкт енергетики у Волинській області фактично знищений. 

Після ракетного удару у Рівному не вистачає напруги у мережах. Місцевих мешканців просять не включати прилади, окрім зарядних пристроїв.

"Укренерго" ввела тимчасове обмеження споживання електроенергії у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Згодом у компанії повідомили, що масштаб пошкоджень енергетичної інфраструктури України внаслідок атаки 22 жовтня може бути більшим, ніж після ракетних ударів 10-12 жовтня. 

В результаті російських ракетних ударів по енергоструктурі в різних областях без світла залишилися 1 451 603 українці.

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