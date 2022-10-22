Росіяни знищили ракетами об‘єкт енергетики на Волині, - мер Луцька Поліщук

Внаслідок ракетного удару об‘єкт енергетики у Волинській області фактично знищений.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

“Пошкодження об‘єкту енергетики, по якому було здійснено влучання критичні”, - повідомив Поліщук.

Він додав, що наразі відновлення цього об’єкту неможливе.

Як уточнив Поліщук, за попередньою інформацією, влучання було здійснено трьома ракетами Х-101.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах у різних регіонах України.

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Обласний центр лишився без світла. Також повідомляють про відключення електрики у Луцьку та Рівному. Пізніше по Волині було завдано другого удару.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах.

Російська армія також завдала двох ракетних ударів по Одеській області. Влучання відбулися в обʼєкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло.

Також декілька ракет, які летіли на Київ, збили в області сили протиповітряної оборони.

"Укренерго" ввела тимчасове обмеження споживання електроенергії у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Згодом у компанії повідомили, що масштаб пошкоджень енергетичної інфраструктури України внаслідок атаки 22 жовтня може бути більшим, ніж після ракетних ударів 10-12 жовтня.