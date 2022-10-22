Масштаб пошкоджень може перевищити наслідки атаки 10-12 жовтня, - Укренерго

Масштаб пошкоджень енергетичної інфраструктури України внаслідок атаки 22 жовтня може бути більшим, ніж після ракетних ударів 10-12 жовтня.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр Укренерго.

"22 жовтня рашисти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» приступлять до відновлення, щойно рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучань. Спеціалісти вживають всіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах, які наразі залишилися без світла.

Наразі вимушено застосовані обмеження енергопостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, що вранці 22 жовтня росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах у різних регіонах України.

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Обласний центр лишився без світла. Також повідомляють про відключення електрики у Луцьку та Рівному.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах.

Російська армія також завдала двох ракетних ударів по Одеській області. Влучання відбулися в обʼєкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло.

Також декілька ракет, які летіли на Київ, збили в області сили протиповітряної оборони.

"Укренерго" ввела тимчасове обмеження споживання електроенергії у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.