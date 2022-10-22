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Баржевий міст у Херсоні надає росіянам додаткові переваги, - британська розвідка

Ймовірно, це перший випадок, коли росіяни використовують баржеві мости за останні десятиліття.

Баржевий міст у Херсоні надає росіянам додаткові переваги, - британська розвідка
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Типичный Херсон

Завершення будівництва баржевого мосту поряд з пошкодженим Антонівським мостом у Херсоні надасть росіянам додаткові переваги.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії у Twitter.

За даними розвідки, російські війська продовжують укріплювати пункти переправи через Дніпро і завершили будівництво баржевого мосту.

"Ймовірно, це перший випадок, коли російським військовим довелося використовувати цей тип мостів за останні десятиліття. Використання цивільних барж, ймовірно, надасть Росії додаткові матеріальні і логістичні переваги, оскільки вона втратила значну кількість мостової техніки і інженерів під час свого вторгнення" - йдеться в огляді.

Раніше британська розвідка заявляла, що російська влада розглядає масштабне відведення своїх сил із району на захід від Дніпра у Херсонській області. Ймовірно, РФ використовуватиме збудований баржевий міст біля Херсона та понтонні переправи.

Нагадаємо, що Збройні сили України звільнили на Херсонщині 88 населених пунктів.

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