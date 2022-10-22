"Укренерго" попередила про відключення світла у Києві та чотирьох областях

Національна енергетична компанія "Укренерго" вводить тимчасове обмеження споживання електроенергії у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

"22 жовтня зранку знову критично збільшилося споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Тому диспетчерський центр "Укренерго" вимушено віддав команду на тимчасове обмеження споживання в цих регіонах", - йдеться в ньому.

Зазначається, що величина обмеження на даний момент значно менша ніж та, що застосовувалася напередодні 21 жовтня.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Обласний центр лишився без світла. Також повідомляють про відключення електрики у Луцьку та Рівному.