За добу ліквідовано понад 300 окупантів і знищено шість танків

Ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі і техніці.

Фото: Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 22 жовтня орієнтовно склали 67 070 осіб. З них 320 були ліквідовані минулої доби.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбуці.

Інші втрати:

танків – 2579 (+6),

бойових броньованих машин – 5266 (+8),

артилерійських систем – 1653 (+5),

РСЗВ – 373 (+1),

засоби ППО – 189 (+0),

літаків – 270 (+1),

гелікоптерів – 243 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1341 (+16),

крилаті ракети – 329 (+0),

кораблі/катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4021 (+15) од,

спеціальна техніка –148 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, сили оборони України завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні для закріплення його неробочого стану. Цим мостом і переправами ворог намагається перекидати собі озброєння.