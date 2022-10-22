За добу ліквідовано понад 300 окупантів і знищено шість танків

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 22 жовтня орієнтовно склали 67 070 осіб. З них 320 були ліквідовані минулої доби.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбуці.
Інші втрати:
- танків – 2579 (+6),
- бойових броньованих машин – 5266 (+8),
- артилерійських систем – 1653 (+5),
- РСЗВ – 373 (+1),
- засоби ППО – 189 (+0),
- літаків – 270 (+1),
- гелікоптерів – 243 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1341 (+16),
- крилаті ракети – 329 (+0),
- кораблі/катери – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4021 (+15) од,
- спеціальна техніка –148 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, сили оборони України завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні для закріплення його неробочого стану. Цим мостом і переправами ворог намагається перекидати собі озброєння.