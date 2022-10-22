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За добу ліквідовано понад 300 окупантів і знищено шість танків

Ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі і техніці. 

Фото: Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 22 жовтня орієнтовно склали 67 070 осіб. З них 320 були ліквідовані минулої доби.  

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбуці.

Інші втрати:

  • танків – 2579 (+6), 
  • бойових броньованих машин – 5266 (+8), 
  • артилерійських систем – 1653 (+5), 
  • РСЗВ – 373 (+1), 
  • засоби ППО – 189 (+0),
  • літаків – 270 (+1), 
  • гелікоптерів – 243 (+0), 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1341 (+16),
  • крилаті ракети – 329 (+0),
  • кораблі/катери – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4021 (+15) од,
  • спеціальна техніка –148 (+1).

Дані уточнюються. 

Нагадаємо, сили оборони України завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні для закріплення його неробочого стану. Цим мостом і переправами ворог намагається перекидати собі озброєння. 

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