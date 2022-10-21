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Антонівський міст і переправа окупантів зазнали нового удару (оновлено)

Ймовірно, удар відбувся в той час, як ними рухалися ворожі сили і техніка. 

Антонівський міст і переправа окупантів зазнали нового удару (оновлено)
Антонівський міст
Фото: НВ, Міст: Херсон/Telegram

Увечері 20 жовтня Антонівський міст у Херсоні та збудована окупантами переправа зазнали удару. Про це пише херсонське видання "Мост". Згодом інформацію підтвердило командування "Південь". 

За його даними, удару було завдано близько 23 години, коли там, ймовірно, рухалася ворожа техніка. Вибухи лунали тоді, коли в місті вже діяла комендантська година, тож цивільні не могли бути біля місць удару.

За словами місцевих, було чути шість вибухів. 

Оновлення. Оперативне командування "Південь" підтвердило удари по мосту. Речниця Наталя Гуменюк у ефірі телемарафону зазначила, що вогонь по Антонівському мосту вівся під час комендантської години, тому цивільних там не було, пише НВ. Постраждати могли окупанти в цивільному одязі. 

ЗСУ періодично закріпляють статус Антонівського мосту як непридатного для використання російськими військовими. Удари по мосту активно завдаються з серпня, вони спрямовані на те, аби окупанти не могли стягувати війська і техніку. 

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