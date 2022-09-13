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ЗСУ знову закріпили непридатність до використання Антонівського мосту, – ОК “Південь”

Ворог втратив 59 рашистів, танк і пʼять гаубиць 152-го калібру.

ЗСУ знову закріпили непридатність до використання Антонівського мосту, – ОК “Південь”
Антонівський міст, ілюстративне фото
Фото: скрін

Збройні сили України знову завдали пошкоджень Антонівському мосту, який з’єднує Херсон із лівобережжям, аби окупанти не змогли його використовувати.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Для розвіювання окупаційних міфів про відновлення мостів, вогневим контролем, застосованим по Антонівському мосту, вкотре було закріплено його непридатність до використання”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, нашою авіацією завдано два удари по силах противника в районі Новопетрівки на Херсонщині.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 300 вогневих завдань. Ураження спрямовувалися на три райони зосередження озброєння та техніки, 2 пункти управління, станцію радіоелектронной боротьби.

Ворог втратив 59 рашистів, танк, пʼять гаубиць 152-го калібру, зокрема і самохідних – "Мста-Б" і "Мста-С", командно-штабну машину і машину управління, 12 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Нагадаємо, 11 вересня ЗСУ ліквідували близько 400 окупантів, 18 танків, три літаки і вертоліт. За 200 днів війни російська армія втратила близько 52 650 військових.

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