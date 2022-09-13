На півдні за добу ворожа авіація завдала 15 ударів

На півдні протягом бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські та мінометні обстріли наших позицій, ворожа авіація завдала 15 ударів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

У напрямках з Тернових Под на Любомирівку та із Чкалового на Безіменне противник “намагався покращити тактичне положення силами від двох взводів до роти за підтримки танків”.

В обох випадках успіху не мав, зазнав втрат та відступив.

“Ворог продовжує намагання підтягнути запаси боєприпасів та резервів живої сили, вишукує альтернативні шляхи доставки озброєння та техніки”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по Україні, обговорюють втечу з країни. Російські злочинці, так само як і нацисти після Другої світової війни, планують емігрувати до країн Південної Америки.