Другу резервну лінію електропередач до Запорізької АЕС відновлено, - МАГАТЕ

Запорізька АЕС відтепер може отримувати резервне живлення по другій лінії електропередач.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Після відновлення другої резервної лінії оператор може тримати одну лінію в резерві, поки інша забезпечує електростанцію зовнішньою електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки.

Також повідомляється, що блок реактора, який було закрито напередодні, перейшов у стан холодної зупинки, як і п’ять інших реакторів об’єкта. Відповідно, для охолодження йому буде потрібно менше енергії.

Як зазначається, це був останній діючий реактор ЗАЕС, його зупинили після відновлення в суботу лінії електропередачі 330 кіловольт (кВ), що дозволило електростанції отримувати доступ до зовнішньої електроенергії з мережі замість того, щоб покладатися на енергію від самого реактора.

Зараз також відновлено лінію 750/330 кВ, яка використовується для забезпечення електростанції необхідним для забезпечення функцій безпеки, а відновлена лінія 330 кВ залишається в резерві. Обидві відновлені лінії можуть отримувати енергію від мережі через розподільний пункт сусідньої теплоелектростанції.

Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі підкреслив, що ситуація з ядерною безпекою та охороною на ЗАЕС залишається нестабільною.

“Терміново потрібна зона ядерної безпеки та безпеки, і я розпочав початкові консультації з відповідними сторонами”, - сказав Гроссі.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України відреагувало на пропозиції МАГАТЕ щодо режиму припинення вогню та створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.

Як ідеться в заяві речника МЗСУ Олега Ніколенка, забезпечити ядерну безпеку на ЗАЕС "можливо лише після її деокупації, демілітаризації та повернення під контроль України".