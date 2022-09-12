У боях на Донеччині загинув соліст балету Національної опери Олександр Шаповал

Сьогодні, 12 вересня, у бою під Майорськом загинув Олександр Шаповал, заслужений артист України, соліст балету Національної опери України ім. Шевченка.
Про це повідомила співробітниця Національної опери України Лариса Тарасенко.
“На символічних фото - Олександр Шаповал - Паганіні і воїн-гранатометник Збройних Сил України, доброволець”, - написала Лариса Тарасенко.
Нагадаємо, оператор телеканалу “Прямий” Олексій Юрченко загинув у боях за звільнення Балаклії на Харківщині. Раніше у Донецькій області в боях під Бахмутом загинув український журналіст Олександр Савоченко.