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У боях на Донеччині загинув соліст балету Національної опери Олександр Шаповал

Олександр Шаповал пішов на війну добровольцем.

У боях на Донеччині загинув соліст балету Національної опери Олександр Шаповал
Олександр Шаповал
Фото: Facebook Олександра Шаповала

Сьогодні, 12 вересня, у бою під Майорськом загинув Олександр Шаповал, заслужений артист України, соліст балету Національної опери України ім. Шевченка.

Про це повідомила співробітниця Національної опери України Лариса Тарасенко.

“На символічних фото - Олександр Шаповал - Паганіні і воїн-гранатометник Збройних Сил України, доброволець”, - написала Лариса Тарасенко.

Фото: Лариса Тарасенко

Нагадаємо, оператор телеканалу “Прямий” Олексій Юрченко загинув у боях за звільнення Балаклії на Харківщині. Раніше у Донецькій області в боях під Бахмутом загинув український журналіст Олександр Савоченко.

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