Освіта окупованого Маріуполя: зі шкіл вивезли залишки українських підручників, учнів переводять на "пайок"

Зі шкіл Маріуполя російські окупанти вивезли нині останні примірники українських підручників.

Про це розповів у Telegram радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, рашисти провели "рейди" всіма навчальними закладами, підручники поскладали у вантажівки і повезли в бік Новоазовська на переробку.

Торкнулися "зміни" і харчування учнів.

"Остаточно - харчування в школах не буде. Ніякого. Пільговим категоріям учнів 5-11 та учням 1-4 класу анонсовано замість шкільного харчування - пайок на місяць. Таке собі рішення. Замість гарячого обіду - пакет каші батькам", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, нині радник міського голови Маріуполі повідомив, що Росія може готувати чергову показову провокацію з використанням маріупольських шкіл.

Раніше Андрющенко розповідав, що російські загарбники перетворили маріупольські школи на філіали ГУЛАГу: кожен урок починається та закінчується короткою доповіддю вчителя, як "стало гарно з Росією", дітям не можна розмовляти на тему війни, заборонили вхід в школи батькам школярів, а учні входять у приміщення навчального закладу через обшук металодетектором.