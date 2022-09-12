Українські захисники "зачистили" позиції росіян поблизу Святогірська на Донеччині.
Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних Сил України.
Над завданням попрацювали підрозділ ЗСУ та бійці прикордонної служби.
"Звільнення України триває", - наголосили в СтратКомі.
Нагадаємо, на початку серпня нацгвардійці підняли український прапор на найвищій точці частково окупованого Святогірська.
Тим часом ЗСУ звільнили від російських окупантів декілька населених пунктів на Луганщині. Наразі там триває зачистка. А на Півдні українські війська просунулися на окремих ділянках на декілька десятків кілометрів. Чотири населені пункти офіційно повністю звільнені та під прапором України.