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Біля Святогірська українські бійці "зачистили" позиції росіян

Успішно попрацювали ЗСУ та прикордонники.

Біля Святогірська українські бійці "зачистили" позиції росіян
Фото: Telegram/СтратКом ЗСУ

Українські захисники "зачистили" позиції росіян поблизу Святогірська на Донеччині.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

Над завданням попрацювали підрозділ ЗСУ та бійці прикордонної служби.

"Звільнення України триває", - наголосили в СтратКомі.

Фото: Telegram/СтратКом ЗСУ

Фото: Telegram/СтратКом ЗСУ

Фото: Telegram/СтратКом ЗСУ

Фото: Telegram/СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, на початку серпня нацгвардійці підняли український прапор на найвищій точці частково окупованого Святогірська.

Тим часом ЗСУ звільнили від російських окупантів декілька населених пунктів на Луганщині. Наразі там триває зачистка. А на Півдні українські війська просунулися на окремих ділянках на декілька десятків кілометрів. Чотири населені пункти офіційно повністю звільнені та під прапором України.

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