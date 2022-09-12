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У Білій Церкві затримали підозрюваного у вбивстві грузинського магната Давіташвілі, – Нєбитов

Тривалий час зловмисник перебував у міжнародному розшуку.

У Білій Церкві затримали підозрюваного у вбивстві грузинського магната Давіташвілі, – Нєбитов
Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

У Білій Церкві на Київщині затримали члена групи кілерів, якого підозрюють у причетності до вбивства грузинського магната Ніколоза Давіташвілі

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, зловмисник – 39-річний уродженець Чеченської Республіки (Російська Федерація), тривалий час перебував у міжнародному розшуку.

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Фото: Facebook/Андрій Нєбитов

Давіташвілі, як зазначив очільник поліції, зник 26 листопада 2019 року в центрі Києва. Згодом його труп з вогнепальними пораненнями знайшли в криниці. 

"Холоднокровне вбивство було скоєне з корисливих мотивів та за попередньою змовою групи осіб. Вбивці стріляли кілька разів в груди і шию потерпілому", – розповів Нєбитов.

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Він подякував працівникам кримінальної поліції області та бійцям КОРДу за успішну спецоперацію. 

Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, слідство у справі про загибель від ракетного удару росіян по Миколаєву гендиректора агрокомпанії "Нібулон", Героя України Олексія Вадатурського не виключає версію умисного вбивства.

Раніше в СБУ повідомляли, що російські спецслужби планували в Україні серію замовних вбивств вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України.

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